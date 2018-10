Presentazione Giro d’Italia 2019 oggi, orario d’inizio e come seguirla in tv. Si scopre il percorso

Oggi (mercoledì 31 ottobre) si svolgerà la presentazione del Giro d’Italia 2019. A Milano, presso gli Studi Rai di Via Mecenate, verrà svelato il percorso della 102ma edizione della Corsa Rosa. Scopriremo nel dettaglio le 21 tappe in cui i corridori si affronteranno da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno 2019. Tra i tanti ospiti presenti ci sarà Chris Froome, che ha trionfato quest’anno, ed il Campione Italiano Elia Viviani, vincitore della maglia ciclamino.

Già annuncia la Grande Partenza, che sarà a Bologna, con la sfida per la prima maglia rosa che si svolgerà su una cronometro individuale di 8,2 chilometri con arrivo sul San Luca. La corsa dovrebbe poi passare da Toscana e Abruzzo per dirigersi verso nord, con diverse tappe mosse. Non mancheranno poi i grandi tapponi di montagna, con una probabile riproposizione della mitica Cuneo-Pinerolo oltre ad una frazione in cui si dovranno scalare Gavia e Mortirolo.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI SUL PERCORSO E LE POSSIBILI TAPPE

La presentazione del Giro d’Italia 2019 verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 dalle ore 16.45 e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 31 ottobre

16.45 Presentazione del Giro d’Italia 2019













