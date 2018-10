Giro d’Italia 2019: il calendario e le date di inizio e fine. Il programma completo

Il Giro d’Italia 2019 si correrà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Sulle strade del Bel Paese vivremo tre settimane di grande spettacolo con i più forti corridori del mondo che si sfideranno per conquistare l’ambita maglia rosa, che nel 2018 è stata conquistata da Chris Froome.

La 102ma edizione del Giro d’Italia prevede 21 tappe, con due giorni di riposo: lunedì 20 e lunedì 27 maggio. La Grande Partenza sarà a Bologna con un cronometro individuale di 8,2 chilometri con arrivo sul San Luca, mentre la tappa finale si svolgerà a Verona. Sarà un percorso vario, che offrirà grandi duelli sia a cronometro, che in salita, con diversi tapponi di montagna pronti a rimanere nella storia. Tanti i big attesi, tra cui Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Geraint Thomas e il campione del mondo Alejandro Valverde.

Come di consueto sarà possibile seguire tutte le tappe del Giro d’Italia 2019 in diretta tv sulla Rai, che offrirà una copertura completa dell’evento con trasmissioni di approfondimento dedicate. La Corsa Rosa verrà trasmessa anche in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le tappe.













Foto: Pier Colombo