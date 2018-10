Giro d’Italia 2019, i possibili partecipanti! Vincenzo Nibali sfiderà Thomas e Bernal. Aru a caccia di rivincite

Sarà ancora una volta un Giro d’Italia grandi stelle. L’edizione 2019 della Corsa Rosa verrà svelata giovedì 31 ottobre, tuttavia si conoscono già diverse indiscrezioni di un percorso che prevederà ben tre cronometro e salite storiche come Gavia e Mortirolo.

A contendersi la maglia rosa diversi fuoriclasse delle due ruote. Manca solo l’ufficialità, ma Vincenzo Nibali ci sarà. Lo Squalo è intrigato più che mai da una serie di record che potrebbe infrangere, su tutti quello di Fiorenzo Magni come corridore più “anziano” ad aggiudicarsi la corsa, senza dimenticare che aggancerebbe anche miti come Gino Bartali, Felice Gimondi e lo stesso Magni a quota tre trionfi. Il 33enne messinese si difende egregiamente a cronometro ed il terreno per far saltare il banco in salita non manca. La voglia di riscatto è enorme dopo un 2018 compromesso dalla caduta provocata da uno spettatore al Tour de France nella tappa dell’Alpe d’Huez.

Il principale ostacolo per Nibali si chiamerà Team Sky. Non sarà presente Chris Froome, che tenterà nuovamente la doppietta Tour-Vuelta, ma in Italia arriverà il britannico Geraint Thomas, vincitore dell’ultima Grande Boucle. La corazzata britannica schiererà anche l’astro nascente colombiano Egan Bernal, 21enne che ha impressionato con qualità da vero predestinato: il giovane sud-americano sembra già pronto quanto meno per giocarsi il podio.

Oltre a Vincenzo Nibali, l’Italia si augura di assistere alla rinascita di Fabio Aru. Il 28enne sardo ha vissuto la stagione peggiore della carriera, non solo non raggiungendo mai uno stato di forma accettabile, ma pagando costantemente dazio dai migliori in salita. Il Cavaliere dei Quattro Mori dovrà ora resettare tutto e concentrarsi su una delicatissima preparazione invernale che dovrà riportarlo ai livelli che gli competono. Di sicuro il prossimo Giro ci dirà molto sulle reali chance del corridore della UAE Emirates di tornare ad essere realmente uno scalatore in grado di puntare costantemente al podio in tutte le grandi corse a tappe.

Nell’edizione 2019, salvo sorprese, non vedremo né l’olandese Tom Dumoulin, che punterà tutto sul Tour, né il colombiano Nairo Quintana. La corsa potrebbe venire onorata però dal campione del mondo Alejandro Valverde, che anche a 39 anni non andrà sottovalutato in ottica top3.

C’è curiosità per conoscere i piani dell’Astana: il colombiano Miguel Angel Lopez dovrà decidere tra Giro e Tour, inoltre il team kazako è in trattativa per ingaggiare il giovane fenomeno spagnolo Enric Mas, possibile ed eventuale carta a sorpresa proprio per la Corsa Rosa.

Altri corridori interessati al Giro sono il russo Ilnur Zakarin, lo sloveno Primoz Roglic (intrigato da ben tre cronometro), l’olandese Steven Kruijswijk ed il lussemburghese Bob Jungels. I francesi Thibaut Pinot e Romain Bardet si concentreranno invece sul Tour.

federico.militello@oasport.it