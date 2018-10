Ciclismo: è ufficiale, gli Europei 2020 si disputeranno in Trentino

Sarebbe dovuto essere l’anno dei Mondiali, invece il Bel Paese dovrà consolarsi con gli Europei. Annullata la candidatura di Vicenza per la manifestazione iridata di ciclismo su strada, assegnati poi alla Svizzera, l’Italia ospiterà la competizione continentale: dal 9 al 13 settembre 2020 i migliori atleti del Vecchio Continente saranno in scena in Trentino.

L’ufficialità è arrivata oggi, ma le indiscrezioni avevano praticamente annunciato l’assegnazione già da qualche settimana. La novità sta nella data di svolgimento: negli ultimi due anni infatti l’Europeo si è svolto sempre nel mese di agosto, ma in quel periodo bisognerà lasciar spazio alle Olimpiadi di Tokyo. Nella stessa rassegna oltre a quelle Elite, si svolgeranno anche le prove per quanto riguarda juniores ed Under 23, per entrambi i sessi ovviamente.

Ancora tutto da decidere per quanto riguarda le location di partenza ed arrivo, oltre che ovviamente per le altimetrie.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo