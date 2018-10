Giro di Turchia 2018: Richeze anticipa i velocisti e vince, Bennett fa sua la volata di gruppo davanti a Drucker. 6° Consonni

Nonostante la caduta del favorito assoluto della prima tappa del Giro di Turchia, Fernando Gaviria, a 5 km dal traguardo, la Quick-Step Floors trova lo stesso la vittoria grazie alla giocata di anticipo dell’argentino Richeze, che beffa i velocisti di pochi metri e giunge all’arrivo con le braccia al cielo. La volata dei battuti, invece, la porta a casa l’irlandese della Bora-Hansgrohe, Sam Bennett, il quale regola il lussemburghese Jempy Drucker, in forze alla BMC. La Quick-Step, oltre a vincere la tappa, piazza anche il colombiano Alvaro Hodeg in quarta piazza. Completa la top5 l’australiano Brenton Jones. Migliore degli italiani Simone Consonni 6°, mentre chiude nei primi 10 anche Luca Pacioni.

La fuga parte dopo pochi metri e vede provarci cinque corridori: Nicolas Sessler, Ander Barrenetxea, Benat Txoperena, Kenneth Van Rooy e Ferit Samli. Il plotone, capitanato da Quick-Step Floors e Bora-Hansgrohe, controlla i fuggitivi durante tutta la tappa e il vantaggio non raggiunge mai proporzioni pericolose. A 12 km dal traguardo gli attaccanti vengono raggiunti e il gruppo resta unito in attesa della volata, ma, quando mancano circa 3,5 km, il più atteso alla vigilia, Gaviria, cade. Il colombiano riesce ad arrivare in fondo e le sue condizioni fisiche verranno valutate in vista di domani. A questo punto della gara, la formazione belga è costretta a cambiare strategia e dà il via libera allo scatto di Richeze. Il sud-americano viene subito inseguito da Hodeg, il quale, però, sbanda ed è costretto a rilanciarsi perdendo molto tempo. Da dietro ci si organizza tardi e non basta la sfuriata di Bennett a riprendere Richeze, che conquista la prima maglia di leader.

Domani altra tappa dedicata ai velocisti da Alanya ad Antalya (149,6 km), prima di giovedì, quando gli interessati alla classifica generale inizieranno a fare sul serio.

CLASSIFICA PRIMA TAPPA

1 Maxi Richeze 3h29’14”

2 Sam Bennett +0”

3 Jempy Drucker +0”

4 Alvaro Jose Hodeg +0”

5 Brenton Jones +0”

6 Simone Consonni +0”

7 Enrique Sanz +0”

8 Cristophe Noppe +0”

9 Edward Theuns +0”

10 Luca Pacioni +0”

CLASSIFICA GENERALE

1 Maxi Richeze 3h29’04”

2 Sam Bennett +4”

3 Jempy Drucker +6”

4 Kenneth Van Rooy +7”

5 Benat Txoperena Matxikote +9”

6 Alvaro Jose Hodeg +10”

7 Brenton Jones +10”

8 Simone Consonni +10”

9 Enrique Sanz +10”

10 Cristophe Noppe +10”

Foto: Profilo Twitter Richeze