Giro di Lombardia 2018, l’orario d’inizio e i passaggi nelle cittadine di Bergamo e Como. Il programma completo

Sabato 12 ottobre si disputerà Il Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento di ciclismo che scatterà da Bergamo alle ore 10.30. Vediamo nel dettaglio la cronotabella e la planimetria, conosciamo nel dettaglio dove passeranno i ciclisti. il chilometro 0 è posto in via San Bernardino all’altezza della strada statale 42 dove il gruppo passerà alle ore 10.35 dopo un piccolo trasferimento, a quel punto mancheranno 241 chilometri al traguardo. Si rimarrà a lungo nella provincia di Bergamo, i primi cinquanta chilometri sono totalmente pianeggianti e non dovrebbero riservare problemi attraverso i comuni di Stezzano, Verdello, Ghisalba, Mornico al Serio, Bolgare, Montello, Trescore Balneario, Entratico, Borgo di Terzo. A Casazza, dove si dovrebbero giungere attorno alle ore 11.45, inizierà il Colle Gallo cioè la prima ascesa di giornata in cima alla cui si transiterà a mezzogiorno. Poi discesa fino a Nembro passando per Gramelduro e Albino. Parte finale in provincia di Bergamo passando per Alzano Lombardo, Torre Boldone, Bergamo (via Borgo S. Caterina, ore 12.30-12.40), Almenno San Salvatore, San Sosimo, Pontida e rifornimento prima di Cisano Bergamasco.

A quel punto mancheranno 139 chilometri al traguardo e si entrerà in provincia di Lecco. Subito a Calco (ore 13.05-13.20) inizierà la seconda ascesa di giornata che porterà in cima al Colle Brianza (13.20-13.40) transitando per Monticello e Santa Maria Hoè. Discesa passando per Villa Vergano, Galbiate e Pescate per uscire dalla provincia di Lecco transitando per Malgrate, Parè, Civate, Oggiono, Bosisio Parini e Cesana Brianza (14.05-14.30). Siamo a 95 chilometri dal traguardo, si entra nella provincia di Como passando per Pusiano, Canzo e Asso poi a Regatola (14.40-15.08) inizierà la salita che porterà alla Madonna del Ghisallo (15.00-15.30) passando per Guello e Civenna.

Qui la corsa entra nel vivo perché subito dopo si arriva a Sormano in discesa (15.20-15.55) e incomincia il terribile Muro di Sormano che porta poi alla Colma di Sormano (1124 metri sul livello del mare, ore 15.25-16.00). Qui la corsa entra nel vivo, mancano 47 chilometri e si vola in discesa passando per Piano del Tivano, Zelbio, Nesso e Faggeto Lario prima di arrivare a Como (16.05-16.40) quando mancheranno 18 chilometri al traguardo: bivio per Civiglio/Brunate e ultima ascesa di giornata, dalla cima (ore 16.16-16.5) mancheranno 14 chilometri. Conclusione passando per Ponzate, Camnago Volta, Monte Olimpino e arrivo sul Lungo Lario Trento e Trieste a Como (ore 16.35-17.19).













Foto: Valerio Origo