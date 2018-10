Ciclismo, Tom Dumoulin lascia la Sunweb? La CCC tra le possibili destinazioni, oggi la verità

La notizia è del noto sito spagnolo Marca.com, e se fosse confermata sarebbe davvero una bomba: Tom Dunoulin avrebbe deciso di lasciare il Team Sunweb per accasarsi alla CCC. La notizia sta rimbalzando sui siti dedicati al ciclismo e questa, senza dubbio sarebbe il trasferimento più importante di questo ciclomercato.

Addirittura si vocifera di una possibile conferenza stampa che il ciclista olandese dovrebbe tenere in giornata per chiarire il proprio futuro: la notizia di un suo trasferimento appare ormai inevitabile. Come detto, i ben informati parlano con certezza di un approdo alla CCC.

Il vincitore del Giro nel 2017 dovrebbe così raggiungere gli ex compagni di squadra Simon Geschke e Laurens Ten Dam, anche loro approdati alla formazione polacca, che si è fusa con la BMC e ne ha ereditato la licenza WorldTour. Anche in Olanda ormai i media sembrano certi che l’annuncio sia soltanto una questione di ore.













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it