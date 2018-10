Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018: quando gareggia Giorgia Villa? Oggi la Final all-around: programma, orario d’inizio e tv

Oggi venerdì 12 ottobre si disputa la Finale del concorso generale individuale femminile alle Olimpiadi Giovanili 2018. A Buenos Aires (Argentina) Giorgia Villa andrà a caccia della medaglia d’oro nell’all-around dopo aver già trionfato agli Europei juniores: l’azzurrina ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per imporsi sul giro completo, la bergamasca ha chiuso la qualifica al secondo posto con appena un decimo di distacco dall’ucraina Anastasiia Bachynska che sarà anche oggi la sua grande rivale per il titolo insieme alla britannica Amelie Morgan, alla cinese Xijing Tang e alla russa Kseniia Klimenko. Si preannuncia una prova estremamente combattuta, l’azzurra è favorita ma non dovrà sbagliare nulla perché basa davvero un piccolo errore per dire addio ai sogni di gloria.

L’Italia non ha mai trionfato nel generale in questa competizione (siamo però solo alla terza edizione), oggi la nostra Campionessa va a caccia dell’impresa.

Quando gareggia Giorgia Villa alle Olimpiadi Giovanili 2019? Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale all-around. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 13 OTTOBRE:

22.00 Finale all-around (femminile)

COME VEDERE LA GARA DI GIORGIA VILLA IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta streaming su Olympic Channel.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla.