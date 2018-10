Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Villa continua a volare, prima alle parallele! Allungo nel generale, avversarie demolite

Giorgia Villa continua a regalare grandi emozioni alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina) e per la terza sera consecutiva ha confezionato un autentico capolavoro a dimostrazione del suo infinito talento. La bergamasca ha eseguito un eccellente esercizio alle parallele asimmetriche premiato con un interessante 14.100 (5.9 il D Score) e ha così chiuso al comando il turno di qualificazione agli staggi, attrezzo prediletto dall’allieva di Enrico Casella: primo posto con oltre sei decimi di vantaggio sull’ucraina Anastasiia Bachynska (13.466) proprio come era successo ieri al volteggio mentre due giorni fa l’azzurrina aveva chiuso alle spalle della rivale al corpo libero.

La Campionessa d’Europa juniores nel concorso generale ha letteralmente surclassato le altre rivali alle parallele: la cinese Xijing Tao è terza (13.333), la britannica Amelie Morgan è quarta (13.300) appena davanti alla russa Kseniia Klimenko (13.266). La 15enne, ormai una certezza per il futuro della ginnastica artistica italiana, ha preso letteralmente il largo nella qualificazione del concorso generale: 41.633 punti complessivi, una lunghezza di vantaggio sulla Bachynska (40.666), 1.7 sulla Morgan (39.999) e 2.2 punti sulla Tang (39.474) mentre la Klimenko è addirittura sesta (38.399) alle spalle anche della canadese Emma Spence (38.582). La Campionessa Italiana Assoluta si è così qualificata alla Finale di Specialità anche alle parallele dopo esserci già riuscita alla tavola e al quadrato, domani la chiusura dell’infinito turno di qualificazione con l’esercizio alla trave poi venerdì la Finale all-around dove Giorgia Villa andrà a caccia della medaglia d’oro.