Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Villa scatenata al volteggio! Prima col doppio avvitamento, in testa a metà qualificazioni

Giorgia Villa letteralmente scatenata nella seconda giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La Campionessa d’Europa juniores nel concorso generale ha dominato al volteggio, secondo attrezzo del lungo turno di qualificazione spalmato su ben quattro giorni: eccezionale media di 14.083 dopo un super doppio avvitamento da 14.400 (9.0 di esecuzione) e un positivo FTY (13.766, 9.166). La bergamasca, che ieri era stata seconda al corpo libero (13.133), ha rifilato due decimi abbondanti di distacco all’ucraina Anastasiia Bachynska (13.816 di media, 13.900 nella prima prova valida per l’all-around) che l’aveva battuta ieri al quadrato mentre al terzo posto si è piazzata la canadese Emma Spence (13.791).

La 15enne, già Campionessa Italiana Assoluta e alla sua ultima gara internazionale tra le under 16 prima del passaggio tra le seniores col mirino puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha così conquistato la qualificazione anche a questa Finale di Specialità dopo esserci già riuscita ieri al corpo libero. Oggi alla tavola non hanno brillato le grandi rivali dell’azzurrina: la britannica Amelie Morgan si è fermata a 13.449 di media (13.733 il primo salto), la russa Kseniia Klimenko non è andata oltre a un modesto 12.100, solo 12.700 di media per Chiharu Yamada e 13.170 per la cinese Xijing Tang.

In classifica generale, Giorgia Villa vola al comando con 27.533, tre decimi di margine sulla Bachynska (27.200) che sembra essere rinata dopo il flop di Glasgow mentre Amelie Morgan si attesta a 26.699 appena davanti alla Spence (26.449), Klimenko si ferma a 25.133. Domani si tornerà in pedana per l’esercizio alle parallele asimmetriche, l’attrezzo preferito dall’allieva di Enrico Casella che può fare ulteriormente la differenza.

L’azzurro Lay Giannini si è qualificato alla finale degli anelli con l’ottavo punteggio (12.900), davanti a tutti il giapponese Takeru Kitazono (13.700) che precede lo statunitense Brandon Briones (13.533) e il cinese Dehang Yin (13.500). Il nipponico comanda anche a metà qualificazioni nel concorso generale (41.533) appena davanti al cinese (40.599) e al russo Sergei Naidin (40.332), il nostro Giannini è nono (38.566).