Ginnastica, Mondiali 2018: Simone Biles in ospedale per dei calcoli renali! Stringe i denti, domani in gara

Notizia incredibile dell’ultimo minuto da Doha dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di ginnastica artistica. Simone Biles, grande favorita della vigilia per la conquista del quarto titolo iridato sul giro completo (impresa mai riuscita in passato nel settore femminile), si è dovuta recare in ospedale a causa di un forte dolore. Alla Reginetta della Polvere di Magnesio sono stati riscontrati dei calcoli renali ma domani sarà regolarmente in pedana per disputare le qualificazioni (gli USA gareggeranno alle ore 17.00 italiane). Un colpo di scena davvero inatteso che comunque non dovrebbe rimescolare le carte in tavola, la 21enne di Columbus sembra essere più forte di tutto e non vuole farsi fermare da questo imprevisto. La situazione andrà comunque monitorata, sia domani che soprattutto in vista della finale all-around (giovedì 1° novembre) e delle finali di specialità (2-3 novembre).

nothing like a late night ER visit less than 24 hrs before world championships this kidney stone can wait…. 👊🏾 doing it for my team! ❤️ I’ll be gucci girls ! pic.twitter.com/rKkvuEQrKc — Simone Biles (@Simone_Biles) October 26, 2018













Foto: USA Gym