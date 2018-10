Ginnastica, Mondiali 2018: quando gareggia l’Italia? Date, programma, orari e tv: come vedere gli azzurri

L’Italia si avvicina a grandi passi ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Le nostre Nazionali si presentano all’Aspire Dome con l’obiettivo di fare bella figura anche se non sarà semplice vista l’elevata concorrenza e considerando anche le nostre assenze dovute a una serie di infortuni che ha caratterizzato la stagione.

Le ragazze lotteranno per accedere alla finale a squadre ma la missione sarà molto difficile, Lara Mori ha le carte in regola per puntare alla finale di specialità al corpo libero come l’anno scorso a Montreal mentre Martina Basile è l’altra carta migliore al quadrato. Martina Rizzelli torna in azzurro a due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016, Caterina Cereghetti si conferma nel circuito, esordio per Sara Ricciardi e Irene Lanza. Al maschile, invece, ci affideremo in particolar modo a Marco Lodadio che insegue l’atto conclusivo agli anelli dove può davvero dire la sua.

Quando gareggerà l’Italia ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica? Di seguito tutte le date, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari. Gli orari sono italiani (a Doha sono avanti di un’ora rispetto a noi fino a sabato compreso).

VENERDÌ 26 OTTOBRE:

16.00-18.00 Qualificazioni (maschile), nona suddivisione: Italia (Ludovico Edalli, Luca Lino Garza, Marco Lodadio, Carlo Macchini, Andrea Russo, Marco Sarrugerio)

SABATO 27 OTTOBRE:

19.00-20.45 Qualificazioni (femminile), sesta suddivisione: Italia (Lara Mori, Martina Rizzelli, Martina Basile, Caterina Cereghetti, Irene Lanza, Sara Ricciardi)

MONDIALI GINNASTICA: COME VEDERE L’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste dirette tv e streaming per le qualifiche dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Federginnastica