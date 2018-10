Ginnastica, Mondiali 2018: quando gareggia l’Italia? Azzurre in qualifica: data, programma, orario d’inizio e tv

L’Italia è pronta per fare il proprio esordio ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La nostra Nazionale sarà impegnata nella giornata di sabato 27 ottobre, le azzurre scenderanno in pedana per affrontare le qualificazioni: il nostro quintetto è stato inserito nella sesta suddivisione alle ore 19.00, l’ultima di questa giornata ma poi le qualifiche proseguiranno domenica. Le ragazze cercheranno di dare il meglio e proveranno a lottare per accedere alla finale a squadre ma sarà davvero complicato, la capitana Lara Mori si giocherà le sue carte al corpo libero dove può davvero puntare all’atto conclusivo come è riuscita a fare lo scorso anno.

La toscana, alla quarta rassegna iridata della carriera, sarà affiancata da Martina Rizzelli che torna in azzurro dopo due anni e che sarà alla sua seconda partecipazione in questa competizione mentre Martina Basile, Sara Ricciardi e Irene Lanza sono all’esordio. Le azzurre incominceranno la gara con un turno di riposo, poi ripartiranno dal volteggio secondo il consueto giro olimpico. Ma quando gareggia l’Italia femminile ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica? A che ora scenderanno in pedana le azzurre e come si potranno seguire in diretta tv e streaming? Di seguito tutte le risposte alle vostre domande.

SABATO 27 OTTOBRE:

19.00 Turno di qualificazione (femminile), sesta suddivisione – ITALIA (Lara Mori, Martina Rizzelli, Martina Basile, Sara Ricciardi, Irene Lanza)

COME SEGUIRE L’ITALIA AI MONDIALI DI GINNASTICA?

Le qualificazioni non sono saranno trasmesse in diretta tv e streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per sapere come si stanno comportando le azzurre.