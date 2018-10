F1, GP Messico 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 27 ottobre si disputano le qualifiche del GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1. Il terzultimo appuntamento stagionale si preannuncia decisivo per le sorti della corsa all’iride visto che Lewis Hamilton ha bisogno soltanto di un settimo posto per laurearsi matematicamente Campione del Mondo per la quinta volta in carriera raggiungendo il record di Fangio. Il britannico, però, non si accontenterà e punterà a conquistare l’ennesima pole position della sua folgorante carriera: il pilota della Mercedes partirà con i favori del pronostico per conquistare lo scatto al palo e sembra avere una marcia in più degli avversari.

La Ferrari punterà su Kimi Raikkonen dopo la vittoria di Austin e spera che Sebastian Vettel si risvegli dal torpore in cui è finito nelle ultime settimane. Si preannuncia una grande battaglia per definire la griglia di partenza e per assegnare la pole position a cui puntano anche Valtteri Bottas, Max Verstappene e Dani Ricciardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e su TV8, diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 27 OTTOBRE:

17.00-18.00 Prove libere 3

20.00 Qualifiche

GP MESSICO 2018: COME VEDERE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere 3 e le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













