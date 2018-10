Ginnastica, Mondiali 2018: l’Italia delle veterane e delle debuttanti. Da Mori a Basile, 19 anni di media

Sarà l’Italia delle debuttanti, delle veterane e delle giovani. Un mix totale per la nostra Nazionale che si appresta a disputare i Mondiali 2018 di ginnastica artistica in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale si è presentata in Medio Oriente con un carico di infortuni alle spalle (e all’Aspire Dome è arrivato anche quello di Caterina Cereghetti), abbiamo dovuto fare i conti con diversi imprevisti che hanno frenato il nostro movimento nella corsa verso l’appuntamento più importante della stagione. Le cinque azzurre che parteciperanno alla rassegna iridata si dividono in due gruppi: Lara Mori e Martina Rizzelli che hanno già partecipato ai Mondiali; Sara Ricciardi, Martina Basile e Irene Lanza che sono al loro esordio.

La toscana sarà addirittura alla sua quarta presenza: nel 2014 venne convocata come riserva e poi fu fondamentale per il raggiungimento di uno storico quinto posto a Nanning, a Glasgow 2015 fu parte integrante della squadra che staccò il pass per le Olimpiadi di Rio 2016, a Montreal 2017 si qualificò alla finale all-around e al corpo libero. La comasca era invece presente a Nanning mentre per le altre tre ragazze si tratta di una prima volta assoluta e sicuramente l’esordio in questo contesto internazionale (soprattutto per Lanza e Ricciardi, Basile ha alle spalle Europei e altre gare). Età media di 19,4 anni, Martina Rizzelli la più “anziana” con i suoi 20 anni e 7 mesi mentre Martina Basile è la più giovane con i suoi 16 anni appena compiuti.













Foto: Marcella Miriello / Shutterstock.com