Ginnastica, Mondiali 2018: Caterina Cereghetti si infortuna, definita la formazione dell’Italia. Il quintetto delle azzurre

Caterina Cereghetti si è infortunata a poche ore dall’inizio dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La 17enne ha infatti accusato un problema a un gomito e non potrà scendere in campo nelle qualifiche in programma sabato 27 (ore 19.45 per la nostra Nazionale). L’Italia è rimasta in Medio Oriente con gli elementi contati in chiusura di una stagione caratterizzata da un’infinità di infortuni e che ha davvero messo in ginocchio il nostro movimento femminile.

L’esclusione forzata della nativa di Bellinzona definisce sostanzialmente il quintetto che scenderà in pedana nel weekend con la speranza di agguantare una difficilissima qualificazione alla finale a squadre. Lara Mori sarà la nostra capitana (ha delle velleità al corpo libero), Martina Rizzelli al rientro in azzurro dopo due anni, Martina Basile (ci proverà al quadrato come ha fatto agli Europei) che è al debutto nella rassegna iridata come Sara Ricciardi e Irene Lanza. L’ordine di salita sui vari attrezzi verrà comunicato nei prossimi due giorni dedicati invece alle qualificazioni maschili.