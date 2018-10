Ginnastica, Mondiali 2018: Italia verso i Mondiali, le convocate per l’amichevole in Germania. Ci sono Mori e Rizzelli, out Meneghini

L’Italia si sta preparando ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale disputerà un quadrangolare di preparazione previsto a Russelheim (Germania) contro le padrone di casa, Francia, Svizzera. Enrico Casella ha diramato le convocazioni per la gara di sabato 13 ottobre:

Martina Basile

Caterina Cereghetti

Irena Lanza

Lara Mori

Sara Ricciardi

Martina Rizzelli

Assente dunque Elisa Meneghini rispetto ai nominativi del collegiale. La Mini non partirà per la terra teutonica. Lara Mori il nostro capitano, confermato il grande ritorno di Martina Rizzelli dopo le Olimpiadi, primo body azzurro per Irene Lanza.