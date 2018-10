Ginnastica, Elisa Meneghini: “Assente ai Mondiali, dovevo chiarire con la Federazione. Problemi di salute e crisi emotiva”

Elisa Meneghini è stata la grande assente dell’Italia in questo 2018 e non per motivi fisici e infortuni come è invece capitato ad altre azzurre. La comasca, infatti, non aveva risposto alla convocazione in Nazionale in occasione del Trofeo di Jesolo generando la giustificata arrabbiatura del DT Enrico Casella. La XXenne si era poi rivista in estate durante un collegiale ma poi non ha partecipato all’amichevole di Russelheim, quella che ha preceduto i Mondiali 2018 attualmente in corso di svolgimento a Doha (Qatar). La ribattezzata Mini ha voluto dare tutte le sue spiegazioni attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

