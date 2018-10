Ginnastica, cambio di regolamento! Vietati i trucchi facciali, il caso Van Gerner modifica il codice

Vi ricordate di Celine Van Gerner, l’olandese che si truccò da gatta per disputare la finale al corpo libero degli Europei 2018 di ginnastica artistica? Se siete appassionati non potete averla dimenticata, la sua interpretazione a Glasgow aveva fatto discutere l’intero circuito che si dibatteva sulla correttezza o meno di un trucco così marcato e teatrale. La performance della 23enne, che in quell’occasione concluse al quarto posto dopo aver vinto il bronzo con la squadra, è stata posta al vaglio della Federazione Internazionale che ha trovato inidoneo quel make-up e ha dunque cambiato un punto focale del regolamento della ginnastica artistica.

Il codice dei punteggi da ora prevede anche questa postilla: “Face painting is not allowed; any make-up must be modest and not portray a theatrical character (animal or human)“. Dunque non saranno più ammessi dei marcati trucchi facciali, ogni make-up deve essere sobrio, si potrà dunque intervenire solo su contorno occhi, ciglia, labbra (il rossetto è un must). La modifica è stata annunciata in concomitanza dei Mondiali che si stanno disputando a Doha (Qatar), a ricordarcelo anche un tweet di Celine Van Gerner che dunque rimarrà la prima e unica ragazza ad avere potuto osare così tanto, interpretando alla perfezione una coreografia.

Just came in from Doha. I’m honored to be the FIRST, LAST and ONLY ONE in history who went out on stage in full character! Feeling blessed ☺️🤩 #history #firstlastonlyone #gymnastics @DutchGymnastics pic.twitter.com/6I61UXKZnh — Céline van Gerner (@celinevangerner) October 29, 2018













Foto: UEG