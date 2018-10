Ginnastica, Mondiali 2018: oggi la Finale a squadre femminile (30 ottobre). Calendario, programma, orari, tv e italiani in gara

Oggi martedì 30 ottobre si disputa la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie anche tra le donne, si preannuncia grande spettacolo con gli USA che non dovrebbero avere grossi problemi a conquistare il titolo trascinati da Simone Biles e Morgan Hurd. Per il secondo posto lotta serrata tra Cina e Russia ma per il podio potrebbero entrare in gioco anche Francia e Giappone. Le prime tre squadre classificate si qualificheranno alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

MARTEDI’ 30 OTTOBRE:

14.00-16.00 Prova a squadre (femminile), Finale

NON CI SONO ITALIANE IN GARA

