Ginnastica, arrestato Steve Penny. L’ex Presidente di USA Gymnastics nascondeva prove degli abusi di Nassar

Steve Penny, ex Presidente della Federazione Statunitense di ginnastica, è stato arrestato nella giornata di ieri. L’ex numero 1 della Polvere di Magnesio a stelle e strisce è stato accusato di aver distrutto delle prove relative al caso Larry Nassar, il medico condannato a 175 anni di carcere per abusi sessuali e molestie nei confronti di ginnaste minorenni durante gli ultimi 20 anni.

A incriminare Penny, arrestato a Gatlinburg (Tennessee), è stato un gran giurì del Texas. L’avvocato David Weeks ha spiegato nel dettaglio il capo d’imputazione: “Durante le indagini, diverse fonti hanno riferito che il signor Penny aveva ordinato la distruzione dei documenti conservati nel ranch Karolyi quando ha saputo che Nassar era nel mirino della giustizia“. Nel frattempo gli USA si preparano per i Mondiali che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, Simone Biles cercheranno di regalare gioie in pedana nel peggior momento della storia americana in questo sport.













Foto di repertorio non inerenti i fatti raccontati