FOTO Sport Invernali, le tute dell’Italia per il 2018-2019: rosso, bianco e verde per gli azzurri! Ogni disciplina ha il suo colore

Sono state presentate le tute che l’Italia indosserà durante la stagione invernale 2018-2019. Le divise ufficiali sono firmate da Kappa, appartenenti alla collezione Fis Race Apparel. La bandiera tricolore è protagonista su tutte le creazioni, presente all’interno della grafica a tema esagonale. I colori della bandiera suddividono anche le varie discipline: bianco per lo sci alpino, verde per lo sci nordico, rosso per gli sport del ghiaccio, mentre snowboard e freestyle potranno contare sul griglio e blu royal. Da annotare che l’innovativo Vacuum System Technlogy 1.1, un sistema che rende più efficiente la fluidità dell’aria attraverso la tuta, sarà presente sulle tute di discesa libera e supergigante. Di seguito le FOTO dell’Italia per la stagione invernale 2018-2019.













Foto: FISI