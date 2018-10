Pattinaggio artistico, Grand Prix 2018: un’Italia tra volti nuovi e grandi veterani. La regina resta Carolina Kostner

Si aprirà questo fine settimana con lo Skate America l’ISU Grand Prix 2018-2019, primo importante appuntamento della stagione di pattinaggio artistico.

Dopo il ritiro di Valentina Marchei-Ondrej Hotarek e la pausa momentanea di Anna Cappellini-Luca Lanotte (la coppia ad oggi non ha ufficializzato l’addio alle competizioni), la nazionale azzurra si presenterà nel corso delle sei tappe con una squadra forte e di esperienza, che potrà contare anche sulla freschezza di Matteo Rizzo e dei danzatori Jasmine Tessari-Francesco Fioretti, al debutto assoluto nel circuito della massima categoria.

Nella danza toccherà a Charlène Guignard e Marco Fabbri tenere alti i colori azzurri in una specialità di grande tradizione per l’Italia. Gli anni di gavetta alle spalle dei Campioni Mondiali Anna Cappellini-Luca Lanotte sono certamente serviti alla coppia allenata da Barbara Fusar Poli, apparsa decisamente in forma in occasione della prima uscita stagionale, quella del Lombardia Trophy, dove hanno polverizzato il loro primato personale (complici anche le variazioni del sistema di punteggio) raggiungendo quota 193.80 e dimostrando già un ottimo affiatamento con i nuovi programmi. I danzatori azzurri saranno protagonisti fin da subito questo settimana gareggiando allo Skate America, per poi chiudere la fase di qualificazione ad Helsinki dal 2 al 4 novembre. In occasione dell’appuntamento finlandese faranno il loro debutto Jasmine Tessari e Francesco Fioretti, talentuosi danzatori che hanno ben figurato nelle settimane scorse sia al Lombardia Trophy che all’Ondrej Nepala Trophy di Bratislava, dove hanno conquistato un buon quarto posto ottenendo il nuovo personal best di 159.21.

Proprio in occasione dello Skate America farà il suo debutto questa settimana il talentuoso Matteo Rizzo, chiamato a compiere un altro piccolo passo verso l’elite della massima categoria; per farlo l’atleta allenato da Franca Bianconi tenterà di realizzare nei suoi programmi almeno un salto quadruplo, elemento necessario per rimanere competitivi in ambito Senior, puntando principalmente sull’eleganza e sulla pulizia di esecuzione, vero e proprio cavallo di battaglia del giovane romano, il quale scenderà sul ghiaccio anche in Giappone per l’NHK Trophy, quest’anno in programma a Hiroshima dal 9 all’11 novembre.

Nelle coppie di artistico Nicole Della Monica e Matteo Guarise cercheranno di bissare e superare gli importanti traguardi raggiunti nella scorsa stagione, dove conquistarono il primo podio della carriera alla tappa francese di Grenoble. Il nuovo sistema di punteggio e la nuova scala di valori da assegnare nel GOE (da -5 a +5), potrebbe avvantaggiare i pattinatori azzurri che, da sempre, puntano principalmente nell’ottima esecuzione degli elementi di coppia. Gli atleti delle Fiamme Oro faranno il loro esordio nel circuito in occasione della tappa di Helsinki e nella Rostelecom Cup di Mosca, prevista dal 16 al 19 novembre.

E poi c’è lei, la regina, la più grande di tutti. In campo femminile l’Italia potrà ancora contare sulla divina Carolina Kostner, la quale farà il suo esordio stagionale assoluto ad Helnsinki, per poi affrontare l’Internationaux De France dal 23 al 25 novembre a caccia dell’ennesima soddisfazione della sua già immensa carriera. La pattinatrice altoatesina cercherà di ripetere l’impresa della stagione passata, in cui centrò grazie a due gare perfette la qualificazione alle Finali di Nagoya. A causa di un affaticamento all’anca e di una precedente tendinite alla coscia sinistra, la stella azzurra non ha potuto disputare il Japan Open, risparmiando le energie per l‘importantissimo esordio in terra finlandese. Nonostante l’agguerrita concorrenza, la grande esperienza accumulata gli anni potrebbe garantire nuovamente alla nostra pattinatrice una stagione ricca di soddisfazioni, in cui nel circuito affronterà principalmente le concorrenti dello scorso anno (esclusa Keatlyin Osmond, quest’anno in pausa), nello specifico Alina Zagitova e Kaori Sakamoto nella tappa di Helsinki, Evgenia Medvdeva, Bradie Tennell e il talento nipponico in ascesa Rika Khira all‘Internationaux De France.

Foto: Colombo Pier