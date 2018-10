Fognini-Federer, Masters 1000 Parigi-Bercy: data, programma, orario d’inizio e tv

Fabio Fognini affronterà Roger Federer nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy: giovedì 1° novembre, il ligure se la dovrà vedere con il maestro svizzero sul cemento indoor della capitale francese in un incontro di lusso assolutamente da non perdere. Il miglior tennista italiano non è in perfette condizioni, ha beneficiato del ritiro di Fucsovics e dunque incrocerà l’ex numero 1 del mondo in un incontro che spalanca le porte sui quarti di finale del prestigioso torneo transalpino, l’ultimo prima delle ATP Finals che andranno in scena a Londra e a cui potrebbe partecipare anche il ligure. Fognini è chiamato a una super impresa ma ha tutte le carte in regola per provare a mettere in difficoltà Sua Maestà.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Fognini-Federer, match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

GIOVEDI’ 1° NOVEMBRE:

Non prima delle 19.30 Fabio Fognini vs Roger Federer

FOGNINI-FEDERER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jctabb Shutterstock.com