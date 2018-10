F1 oggi, GP Giappone 2018: a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e TV8

Oggi sabato 5 ottobre si disputano le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo sullo storico tracciato di Suzuka, uno dei più amati dai piloti per le sue curve e i tratti veloci. Dopo le prove libere, Lewis Hamilton è il grande favorito della vigilia e vuole conquistare l’ennesima partenza al palo, fondamentale per puntare all’ennesimo successo e allungare ulteriormente in classifica generale dove vanta 50 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che sembra in difficoltà con la sua Ferrari.

Valtteri Bottas ha dimostrato di poter gestire bene la sua Mercedes mentre Kimi Raikkonen ha ormai staccato la spina con la Rossa e non sembra più essere un fattore. Le due Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo potrebbero essere il terzo incomodo e rappresentare un fattore su questo circuito così ricco di curve e particolarmente avvincente ed emozionante per i piloti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 6 OTTOBRE:

05.00-06.00 Prove libere 3

08.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP GIAPPONE 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Uno, diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Repliche su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: ore 09.45, 12.30, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00, 00.00.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 20.00.













FOTOCATTAGNI