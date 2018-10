F1, Mondiale 2019: la FIA approva nuove regole tecniche e sportive. Pannello luminoso a scacchi a fine gara tra le novità

Giorno di decisioni nella riunione del Consiglio Mondiale della FIA a Parigi relativamente al Mondiale 2019 di Formula Uno. Oltre ad aver approvato ufficialmente il calendario dei GP, la Federazione Internazionale ha reso noto che nella prossima stagione vi saranno anche alcuni cambiamenti dal punto di vista tecnico e sportivo.

REGOLE TECNICHE

– Una nuova allocazione degli specchietti retrovisori e dell’alettone posteriore per migliorare la visibilità del pilota.

– La posizione delle telecamere onboard verrà modificata per favorire sempre la visibilità, nonostante la presenza dell’Halo

– Le luci di posizione posteriore saranno aggiunte anche sulle paratie dell’ala del retrotreno. Un qualcosa che aveva introdotto la Mercedes.

– Saranno inoltre apportate alcune modifiche tecniche all’Halo, per velocizzare l’uscita dall’abitacolo dei piloti

REGOLE SPORTIVE

– Dopo il regime di Safety Car, i piloti potranno effettuare dei sorpassi solamente una volta transitati sul rettilineo di partenza a differenza di quanto avviene ora, dopo la cosiddetta “safety car line“.

– I team saranno responsabili delle verifiche iniziali sulle loro monoposto, esprimendosi sulla conformità in tema di sicurezza.

– Un pannello luminoso a scacchi verrà utilizzato alla fine della corsa insieme alla tradizionale bandiera.

– Per il 2020, il coprifuoco del personale delle scuderie aumenterà di un’ora (nove ore).













