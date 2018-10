F1, Mondiale 2018, Lewis Hamilton difende Sebastian Vettel: “I media dovrebbero mostrare più rispetto per lui”

Se ne son dette e scritte tante su Sebastian Vettel, sul Mondiale che sta svanendo, sui problemi della Ferrari, sulla supposta fragilità emotiva del quattro volte campione del mondo. Eppure qualcuno pensa che, semplicemente, ci sia nell’ingiusto in quella che sta diventando una corsa a chi la spara più pesante sul pilota della Rossa. Non è un qualcuno qualsiasi: è Lewis Hamilton, che pur dall’alto dei suoi 67 punti di vantaggio non ha esitato a difendere il collega.

Lo ha fatto con un testo pubblicato su una propria storia di Instagram, dal quale sono arrivate le seguenti parole: “Credo che i media debbano mostrare un po’ più di rispetto per Sebastian. Semplicemente non si può immaginar quanto sia duro fare quello che facciamo noi al nostro livello, per qualunque atleta al top di qualunque sia la propria disciplina. Ci si aspetta che gli esseri umani facciano degli errori, ma è come riusciamo a passarci attraverso che conta“.

Hamilton ha vinto sei degli ultimi sette Gran Premi, lasciando a Vettel il gradino più alto del podio soltanto in Belgio. Con quattro gare ancora da disputare, il quinto titolo mondiale, per il trentatreenne di Stevenage, potrebbe arrivare in via matematica già sul Circuit of the Americas di Austin, in Texas. Oltre a ciò, la Mercedes è al comando del Mondiale costruttori con 538 punti, 78 in più della Ferrari.













federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FOTOCATTAGNI