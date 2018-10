F1, Mondiale 2018: Kimi Raikkonen vince, Sebastian Vettel sbaglia ancora, cosa succede in casa Ferrari?

Kimi Raikkonen torna alla vittoria in Ferrari e riporta un minimo di sorriso ad una scuderia che sta vivendo un finale di stagione davvero complicato, sotto molti punti di vista. La speranza di tutti era vedere Sebastian Vettel impegnato nella caccia al titolo in queste ultime gare, invece il tedesco continua a commettere errori ed a dilapidare una vettura che, spesso, se la può giocare anche con la Mercedes, come successo al Circuit Of The Americas.

L’ex Red Bull continua ad inanellare errori su errori, mentre dall’altra parte il suo compagno di scuderia va addirittura a vincere il Gran Premio degli Stati Uniti, riportando la Rossa in vetta, risultato che mancava dal GP del Belgio di fine agosto. Quello che preoccupa in maniera maggiore, tuttavia, è l’aspetto ambientale in seno alla scuderia di Maranello. Anche al termine della gara di Austin, infatti, il quattro volte campione del mondo, ha rilasciato interviste nelle quali parlava di “problemi esterni alla pista” che, detta così, potrebbe aprire una valanga di illazioni.

Che qualcosa dentro la scuderia con il Cavallino Rampante si sia incrinato appare evidente, specialmente dopo la morte di Sergio Marchionne. Sembra che si sia spezzato il filo che teneva unito tutti, dai piloti al team principal, dal muretto agli ingegneri, passando per meccanici e tecnici. Come non ricordare, anche, le parole di Maurizio Arrivabene dopo la “frittata” nelle qualifiche di Suzuka quando accusò, senza mezzi termini, gli strateghi della scuderia emiliana.

Il finale di campionato non è quello che si aspettavano a Maranello, ma ora sarebbe importante non chiudere lasciando anche i cocci rotti. Sarebbe fondamentale che il successo di ieri di Raikkonen diventi il primo tassello per chiudere in maniera migliore l’annata per affrontare il lungo inverno che si troverà davanti la Ferrari, quantomeno, con la giusta fiducia e un rinnovato spirito di gruppo. Contro una rivale come la Mercedes questo aspetto sarebbe di importanza capitale, come recuperare un Vettel che, da diverse settimane, sembra in confusione.

Il pilota nato a Heppenheim non ne sta letteralmente più azzeccando una, commettendo errori di foga, di valutazione e dimostrando di essere assolutamente distante anni luce dalla serenità. Ascoltando le sue parole post-gara sembra che sia successo qualcosa forse addirittura nella sua vita privata, o di rapporti interpersonali nel team, che hanno minato la sua tranquillità. Il 2018, per il tedesco, andrà presto in archivio e forse, finalmente, potrebbe essere una buona notizia per lui.

