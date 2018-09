Giuseppe Marotta lascia la Juventus! Notizia a sorpresa, l’amministratore delegato abbandona i bianconeri

Giuseppe Marotta lascia la Juventus! Questa è la grande notizia del sabato sera per il mondo del calcio italiano. Il 61enne lombardo, direttore generale e amministratore delegato della società bianconera, ha dato l’annuncio ai microfoni di Sky: “Come sapete, il mio mandato da amministratore delegato scade il 25 ottobre. La società e gli azionisti stanno valutando una politica di rinnovamento e di conseguenza nella lista dei consiglieri che sarà presentata lunedì non comparirà il mio nome. Rimarrò come direttore generale dell’area sport. Sono stati otto anni molto belli coronati da grandi successi, non posso dimenticare questo periodo e la Juventus sarà sempre nel mio cuore. Scelta mia o della società? Saremo più precisi più avanti. Il 22 ottobre ci sarà l’assemblea per il Presidente della Federazione? Smentisco categoricamente, è qualcosa che non mi tocca e non sarò candidato“.