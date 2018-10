F1, incidente per Kimi Raikkonen. Multa per aver urtato una macchina parcheggiata

Momento poco felice per Kimi Raikkonen: oltre alle difficoltà in pista al volante della Ferrari, scuderia che lascerà al termine di questa stagione per accasarsi alla Sauber Alfa Romeo, sono emersi anche dei problemi fuori dalla pista. Il finlandese è stato multato con 350 franchi svizzeri (circa 300 euro) per un incidente automobilistico occorso a Baar, comune del Canton Zugo (Svizzera) in cui risiede.

A rivelare l’episodio, capitato lo scorso 18 maggio, è stata la ATS: il Campione del Mondo 2007 stava guidando sulla Frueebergstrasse a Baar per dirigersi a Neugasse, per evitare una vettura che sopraggiungeva in senso inverso ha urtato di striscio una macchina parcheggiata sulla destra. Oltre ai già citati 350 franchi, se ne aggiungono altri 450 per l’intervento della polizia e per infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale.













FOTOCATTAGNI