F1: i test del Mondiale 2019 saranno ancora a Barcellona. Confermata la sede catalana

Nessuna novità su tempi e luogo delle sessioni di test invernali in vista del Mondiale di Formula Uno 2019. Sarà infatti ancora il circuito di Barcellona (Spagna) ad ospitare le prove delle vetture in vista della stagione prossima secondo il seguente ordine temporale:

Prima sessione: 18-21 febbraio 2019

Seconda sessione: 26 febbraio-1° marzo 2019

Era stata paventata l’intenzione di cambiare la sede per questioni legate al meteo, ricordando ciò che avvenne quest’anno con l’arrivo anche della neve che costrinse i team ed i piloti a non poter girare. Un evento assai inusuale. L’alternativa era il circuito in Bahrein. Tuttavia, per mere questioni economiche, non si è trovato un accordo e quindi quest’oggi è arrivata l’ufficialità della notizia attraverso l’account ufficiale del circuito catalano.

💙 Home is where the heart is!

⛄️ #F1 Winter Test 2019 will be staged at Circuit de Barcelona-Catalunya!

📆 18 February to 21 February // 26 February to 1 March #F1Testing pic.twitter.com/xg7aEE9KRS — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) October 18, 2018













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI