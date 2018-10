F1, GP Stati Uniti 2018: sostituzione del cambio sulla Red Bull di Max Verstappen. L’olandese sarà 18° in griglia di partenza

Non un weekend, fino ad ora, da ricordare quello di Max Verstappen ad Austin (Stati Uniti), sede del round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese infatti nel corso delle qualifiche ha danneggiato la sospensione posteriore destra della sua Red Bull a causa di un passaggio azzardato su un dissuasore. Un problema che ha costretto il pilota orange a terminare anzitempo il time-attack, classificandosi in quindicesima posizione.

Sfortunatamente per lui il team anglo-austriaco ha riscontrato, oltre alla rottura della sospensione, anche il danneggiamento del cambio. La squadra ha dovuto sostituirlo e quindi Max è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza, ma non partirà ultimo, bensì diciottesimo, davanti alle due Toro Rosso, anch’esse coinvolte in penalizzazioni (sostituzione della power unit).













