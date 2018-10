F1, GP Stati Uniti 2018: Mercedes osservata speciale per i fori dei cerchi delle ruote posteriori. Una soluzione aerodinamica vietata?

Non è certo una novità. In Formula Uno la lotta non c’è solo in pista, dove coraggio e velocità la fanno da padroni, ma anche fuori per le scelte tecniche fatte sulle vetture e i dubbi suscitati circa il rispetto dei regolamenti. Nel Mondiale 2018 la Ferrari è stata spesso al centro della scena. Si pensa alla nube bianca proveniente dagli scarichi ad inizio anno o alla vicenda del doppio sensore montato sulla power unit della Rossa per volere della FIA.

Aspetti che, vuoi o non vuoi, hanno fatto la differenza, nonostante le smentite dei diretti interessati, sugli equilibri di questo campionato, con la Mercedes che ha spesso recitato il ruolo dell’accusatrice. Però le carte in tavola cambiano con grande rapidità e allora alla vigilia del GP degli Stati Uniti, ad Austin (Texas), l’indiscrezione è di quelle importanti. Secondo quanto rivelato da motorsport.com, infatti, sarebbe finita sotto l’osservazione della Federazione Internazionale dell’Automobile la soluzione del mozzo del cerchio della ruota posteriore con fori della W09 Hybrid che, oltre a dare un vantaggio dal punto di vista del surriscaldamento delle gomme, avrebbe delle implicazioni aerodinamiche.

In questo caso infatti si tratterebbe di un sistema aerodinamico mobile che andrebbe contro le norme e dunque sarà da verificare come la Race Direction si comporterà. Se dovesse valere il medesimo principio, è chiaro che questo espediente tecnico dovrebbe essere modificato sostanzialmente, un po’ come accadde alla SF71H nel caso degli specchietti introdotti a Barcellona (Spagna). Guardando ai risultati, la vettura di Brackley ha avuto un chiaro beneficio prestazionale in conseguenza di ciò. Dopo infatti il GP del Belgio, anche grazie ad una nuova sospensione posteriore, la monoposto anglo-tedesca ha effettuato un cambio di passo deciso che ha dato una grande mano a Lewis Hamilton nel vincere le ultime quattro gare ed avvicinarlo al quinto titolo in carriera.

Trovandoci in un momento importante della stagione, è evidente che ogni decisione potrà fare la differenza. Tuttavia, le Frecce d’Argento, godendo di un vantaggio sostanziale nella classifiche dei piloti e dei costruttori, possono anche affrontare a cuor leggero questo “contrattempo”.













FOTOCATTAGNI