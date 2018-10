F1, GP Messico 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 26 ottobre si disputano le prove libere del GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1. Incomincia il lungo weekend sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez, potrebbe essere il fine settimana decisivo per la Formula Uno. Lewis Hamilton può infatti laurearsi Campione del Mondo con due gare di anticipo, il britannico ha bisogno di un settimo posto ma cercherà naturalmente la vittoria per coronare una grande stagione. La Ferrari si è ritrovata grazie al successo di Kimi Raikkonen ad Austin e ora spera che Sebastian Vettel riesca a uscire dal tunnel in cui è finito negli ultimi mesi. Oggi i piloti avranno a disposizione due sessioni da 90 minuti ciascuna per trovare la giusta messa a punto sulle monoposto e trovare il migliore feeling con la pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere di oggi venerdì 26 ottobre valide per il GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 26 OTTOBRE:

17.00-18.30 Prove libere 1

21.00-22.30 Prove libere 2

GP MESSICO 2018: COME VEDERE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport F1 e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Replica su Sky Sport F1 secondo questo palinsesto: ore 19.00 per la FP1, ore 01.15 per la FP2.













