F1, GP Messico 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 28 ottobre si disputerà il GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul mitico tracciato della capitale intitolato ai fratelli Rodriguez. Si preannuncia grande spettacolo per una gara che potrebbe segnare definitivamente la corsa verso il titolo iridato: a Lewis Hamilton basta il settimo posto per festeggiare matematicamente il suo trionfo, il britannico però non si limiterà a fare i conti e andrà a caccia dell’ennesimo successo. Il pilota della Mercedes se la dovrà vedere con Sebastian Vettel che vuole tornare a risplendere dopo un periodo di appannamento e con Kimi Raikkonen che ha trionfato settimana scorsa ad Austin ma attenzione anche alle Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo che hanno impressionato e che hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 28 OTTOBRE:

20.10 Gara

GP MESSICO 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OASport.