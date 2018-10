F1, GP Giappone 2018: Sebastian Vettel e Ferrari in cerca della resurrezione a Suzuka. Serve un miracolo?

Il 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai prossimo e sul tracciato di Suzuka (Giappone) la Ferrari andrà a caccia di riscatto dopo le poco fortunate prestazioni di Singapore e Sochi, da cui il Cavallino Rampante si sarebbe aspettato dei risultati ben diversi. I trionfi di Lewis Hamilton hanno ampliato il distacco di Sebastian Vettel dal britannico: il gap ora è di 50 punti. Quando mancano 5 GP al termine del campionato, è necessario invertire la rotta con decisione.

Un proposito non semplice perché sul circuito del Sol Levante le Frecce d’Argento hanno monopolizzato la scena nelle ultime quattro stagioni vincendo in tre occasioni con Lewis e in una circostanza con Nico Rosberg. In più, la scuderia di Maranello non sale sul gradino più alto del podio dal 2004 e dunque per nutrire sogni di gloria bisognerà interrompere questo digiuno. A conti fatti Seb e la sua macchina hanno bisogno di una vera e propria resurrezione.

Nelle ultime uscite è stato palpabile come il team di Brackley sia stato capace di mettere in pista un pacchetto migliore, evolvendo in tutte le aree e soprattutto minimizzando gli errori. Lo stesso non si può dire del Cavallino che non ha saputo gestire un piccolo vantaggio tecnico in alcuni GP, non riuscendo a capitalizzare quanto si sarebbe potuto. Vengono in mente i casi in Germania e in Ungheria. E allora, allo stato attuale delle cose, bisognerebbe far saltare il banco e infilare una serie di doppiette che in questa stagione non si sono mai viste.

Serve dunque un miracolo? Probabilmente sì ma Seb e la Rossa hanno il dovere di crederci augurandosi che nel weekend del Sol Levante si sappia finalmente trovare un messa a punto ideale e la macchina essere nuovamente performante. Certo, le indicazioni delle ultime corse non sono state confortanti ma in una lotta così serrata ogni contesto ha una sua storia.













FOTOCATTAGNI