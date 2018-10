Amichevole Italia-Ucraina: data, programma, orario d’inizio e tv. Come seguire la partita di Genova

L’Italia affronterà l’Ucraina in un’amichevole internazionale: l’appuntamento è per mercoledì 10 ottobre (ore 20.45) allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Gli azzurri torneranno in campo dopo le prime due partite di Nations League giocate a settembre, la nostra Nazionale deve assolutamente rialzare la testa dopo la sconfitta subita in Portogallo e la risalita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 si sta rivelando particolarmente complicata. Gli azzurri sono però chiamati a tornare in alto e la ripartenza con i gialloblù sembra poter essere alla portata dei ragazzi di Roberto Mancini che cercheranno di onorare l’impegno anche per la memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi (al minuto 43′ verrà osservato anche un momento di paura per ricordarle).

L’Italia ripartirà senza Balotelli e Belotti, con i rientri di Giovinco e Verratti alla ricerca di una luce in fondo al tunnel che al momento non si riesce a intravedere. Questo test sarà preparatorio alla sfida contro la Polonia che quattro giorni dopo varrà per la Nations League e in cui dovremo fare assolutamente risultato per evitare il rischio di una clamorosa retrocessione in Serie B.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Ucraina, amichevole internazionale di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su RaiSport e in DIRETTA LIVE scritta su OASpoet.

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

20.45 Italia-Ucraina

ITALIA-UCRAINA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com