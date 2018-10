F1 e MotoGP insieme, che fine settimana! Gli orari e come vederle in tv in diretta e differita

Il weekend del 6-7 ottobre sarà a tutto motori, F1 e MotoGP saranno assolute protagoniste del fine settimane, pronte a regalarci grandi emozioni tra Giappone e Thailandia. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel si daranno battaglia sul tracciato di Suzuka, il britannico della Mercedes sembra essere il grande favorito della vigilia ma il tedesco della Ferrari non molla la presa e spera ancora di ricucire un distacco che sembra incolmabile nella corsa verso il titolo iridato. Marc Marquez vuole invece chiudere la pratica sul circuito di Buriram ma Andrea Dovizioso è particolarmente baldanzoso e può puntare al successo mentre a Valentino Rossi servirà davvero un miracolo per lottare per il podio.

Si preannuncia un weekend di grande passione, da vivere tutto d’un fiato senza perdersi davvero nulla, uno show incredibile ed emozionante che sicuramente ci farà divertire. Sabato saranno naturalmente in programma le qualifiche, domani invece spazio alle gare con la F1 che anticiperà di pochissimo la MotoGP: una dietro l’altra, senza tregua per uno spettacolo a cui non si può rinunciare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Thailandia e del GP del Giappone validi per il Mondiale MotoGP e il Mondiale F1 che si disputeranno nel weeekend del 6-7 ottobre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 6 OTTOBRE:

04.00-04.40 Moto3 – Prove libere 3

04.55-05.40 MotoGP – Prove libere 3

05.00-06.00 F1 – Prove libere 3

05.55-06.40 Moto2 – Prove libere 3

07.35-08.15 Moto3 – Qualifiche

08.00 F1 – Qualifiche

08.30-09.00 MotoGP – Prove libere 4

09.10-09.25 MotoGP – Qualifiche 1

09.35-09.50 MotoGP – Qualifiche 2

10.05-10.50 Moto2 – Qualifiche

DOMENICA 7 OTTOBRE:

03.40-04.00 Moto3 – Warm up

04.10-04.30 Moto2 – Warm up

04.40-05.00 MotoGP – Warm up

06.00 Moto3 – Gara

07.10 F1 – Gara

07.20 Moto2 – Gara

09.00 MotoGP – Gara

GP THAILANDIA: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 11.05, 14.00, 17.00, 19.30, 23.00.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 14.00.

GP GIAPPONE 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Uno, diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Repliche su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: ore 09.45, 12.30, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00, 00.00.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 20.00.













FOTOCATTAGNI