eSports, arrivano i joystick per gli smartphone? Il nuovo studio della Microsoft!

Cross-play, cross-platform e così via. Sono questi gli argomenti che ultimamente hanno girovagato per il web, senza mai trovare pace. Microsoft ha voluto portare un po’ di equilibrio, annunciando infatti un grande progetto. La famosissima azienda sta lavorando al prototipo di un controller per smartphone che possa essere utilizzato per i titoli Xbox. Ecco la dichiarazione ufficiale!

Controller per smartphone e tablet nel futuro dell’umanità!

«I giochi su tablet e smartphone stanno diventando sempre più popolari. Tuttavia, molti tipi di giochi sono meno adatti ai dispositivi mobile. Nonostante i sistemi come AdaptControl, le emulazioni basate sul touchscreen dei tradizionali controlli di gioco come Dpad, pulsanti e joystick sono spesso insoddisfacenti». Queste le parole da parte di Microsoft Research. Evidentemente, l’azienda conosce l’importanza di puntare sui giochi per piattaforme mobili, e questo spiega il suo interesse nella creazione di controller per smartphone. La decisione è stata presa anche per ridurre la mancanza di precisione dei dispositivi touch. Per ora il tutto è ancora solamente un progetto, un prototipo. Quindi in un futuro non troppo lontano sarà possibile usufruirne! Se volete avere informazioni più dettagliate potete informarvi su questo sito.

A CURA DEI NOSTRI PARTNER DI ITALIA ESPORTS. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI