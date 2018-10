eSports, Lucca Comics&Games 2018: lo spettacolo è garantito

Per gli amanti del pianeta eSports in questi giorni c’è soltanto un imperativo. Il grido di battaglia è ‘Lucca Comics&Games’. E’ davvero tutto pronto per la nuova edizione del rinomato evento internazionale ‘Italian Esports Open 2018’, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre 2018. Nel cuore della città toscana, la kermesse dedicata al gaming vedrà affrontare i migliori player nazionali e internazionali in ben quattro discipline ovvero Quake Champions, Clash Royale, Destiny 2 e League of Legends.

Colpi di genio e sfide all’ultimo sangue per aggiudicarsi l’ambito montepremi in palio: vi saranno premi in denaro e importanti riconoscimenti, oltre alla qualifica ad alcune competizioni europee. Sarà indubbiamente una game experience a 360 gradi, garantita dalle più avanzate tecnologie del momento. Il main-event video-ludico, che si terrà nell’Auditorium San Romano, è realizzato in collaborazione con Vodafone, Intel e Pocophone by Xiaomi.

Insomma, una ricca dose di adrenalina e divertimento con svariati stand predisposti nella splendida location toscana, tempio assoluto del fenomeno eSports con il Lucca Comics&Games. Nella lussuosa area Vodafone, inoltre, sarà possibile partecipare alla 2^ tappa del Vodafone Esport Tour Powered by ESL, il super-torneo itinerante organizzato da Vodafone ed ESL ‘a colpi’ di Clash Royale. Dopo Lucca la season proseguirà in altre suggestive location tra cui Venezia e Napoli. Alla fine della speciale competizione, i più forti player di ciascuna tappa otterranno il pass per la fase finale online.

In particolar modo si potrà ambire – con la solita determinazione e sangue freddo, ingredienti che non devono mai mancare in queste ghiotte occasioni – alla Summer Season 2019 del campionato nazionale ESL Vodafone Championship (data prevista marzo 2019), durante il quale si potrà concorrere per il palcoscenico mondiale insieme a formidabili giocatori professionisti. Sul piatto uno spettacolare viaggio a New York per due persone e due biglietti per ESL One New York 2019. Come dire, mesi di battaglia feroce nella foresta degli eSports.

a cura di Daniele Bartocci













Foto: Italia ESports