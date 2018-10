eSports, Fortnite Stagione 6: ecco la guida a tutte le Sfide della Settimana 5

Ecco come finire le Sfide della Settimana 5 di Fortnite

Per alcuni giocatori di Fortnite la giornata di oggi è la più divertente della settimana. Per tanti altri, però, risolvere tutte le Sfide della Settimana può diventare una grande scocciatura. Ed è proprio per tutti loro che vi proponiamo anche oggi le nostre soluzioni a quelle di questa settimana. Eccole:

Ottieni una velocità di 27 o più su diversi Segnali Radar (0/5) – La prima Sfida della Settimana 5 di Fortnite dovrebbe venire facile a tutti gli italiani. Già, perché Epic non ci chiede altro di superare la velocità di 27 davanti agli autovelox sparsi per la mappa. Per riuscirci vi consigliamo di passarci davanti con un Kart ATK, magari dopo aver costruito una rampa.

– La prima Sfida della Settimana 5 di Fortnite dovrebbe venire facile a tutti gli italiani. Già, perché Epic non ci chiede altro di superare la velocità di 27 davanti agli autovelox sparsi per la mappa. Per riuscirci vi consigliamo di passarci davanti con un Kart ATK, magari dopo aver costruito una rampa. Salta nei cerchi di fuoco con un Carrello della Spesa o un ATK (0/5) – Chi non muore si rivede e infatti questa sfida ci era già stata proposta nel corso della Stagione passata.

Chi non muore si rivede e infatti questa sfida ci era già stata proposta nel corso della Stagione passata. Sfida a fasi 10 stelle per tutte le fasi (0/3) (Difficile) – La prima sfida a fasi della settimana non è poi difficile. Dovete semplicemente trovare tre armi e fare 200 danni con ognuna di esse. Ecco l’ordine con il quale dovete sparare:

– Fase 1: infliggi danni agli avversari con i fucili pesanti tattici (0/200)

– Fase 2: infliggi danni agli avversari con un fucile a pompa (0/200)

– Fase 3: infliggi danni agli avversari con il fucile a pompa pesante tattico (0/200)

Queste sono quelle esclusive per chi possiede il Pass della Battaglia:

Elimina un avversario da 5 metri o meno di distanza (0/2) – Cercate un fucile a pompa in giro e lanciatevi letteralmente addosso agli avversari sparando. Non c’è modo più efficace e divertente di portare a termine questa missione.

Cercate un fucile a pompa in giro e lanciatevi letteralmente addosso agli avversari sparando. Non c’è modo più efficace e divertente di portare a termine questa missione. Infliggi danni agli avversari con le mitragliette (0/500) – Questa è, presumibilmente, la sfida più facile della settimana. Per completarla non dovete fare altro che trovare una delle infinite mitragliette sparse, e scaricarla addosso agli avversari.

Questa è, presumibilmente, la sfida più facile della settimana. Per completarla non dovete fare altro che trovare una delle infinite mitragliette sparse, e scaricarla addosso agli avversari. Elimina gli avversari con mitragliatrici (0/3) (Difficile) – Simili alle mitragliette, le mitragliatrici sono delle armi più piccole e rare. Trovatene una e fate fuori tre avversari con la sua bocca da fuoco per depennare un’altra Sfida. E se proprio non ci riuscite, lanciatevi in una 50 vs 50 e tutto diventerà facile.

– Simili alle mitragliette, le mitragliatrici sono delle armi più piccole e rare. Trovatene una e fate fuori tre avversari con la sua bocca da fuoco per depennare un’altra Sfida. E se proprio non ci riuscite, lanciatevi in una 50 vs 50 e tutto diventerà facile. Sfida a fasi 10 stelle per tutte le fasi (0/3) (Difficile) –

– Fase 1: Infliggi danni agli avversari con le pistole standard (0/200)

– Fase 2: in arrivo

– Fase 3: in arrivo

– Fase 1: Infliggi danni agli avversari con le pistole standard (0/200) – Fase 2: in arrivo – Fase 3: in arrivo Una volta portate tutte a termine, planate fino alla collina immediatamente a sud di Crocevia del Ciarpame e troverete la Stella Bonus ad attendervi sul lato sud del promontorio.

A CURA DEI NOSTRI PARTNER DI ITALIA ESPORTS. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: italiaesports.com