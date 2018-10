eSports: novità per Fortnite, si riuscirà a volare con i palloncini nella nuova patch?

Sulla sezione notizie di Fortnite è apparsa una grande novità. Infatti, i palloncini di Fortnite stanno per prendere il volo nel battle royale di Epic Games. Il gioco ormai ha raggiunto una popolarità assurda, e continua a evolversi ogni mese, settimana e giorno. Grazie a questa capacità, è riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda per molti mesi, e ora va anche sopra grazie a questi nuovi mirabolanti oggetti.

I palloncini di Fortnite ci porteranno in cima alle vette più alte

Questo nuovo oggetto è apparso poche ore fa nella schermata delle novità. La descrizione ufficiale afferma che i palloncini permetteranno ai giocatori di fluttuare in aria. Più palloni vengono utilizzati, maggiore sarà l’altezza massima raggiungibile, ovviamente. Con questo strumento dunque sarà possibile raggiungere posizioni sopraelevate senza usare costruzioni (e quindi senza intaccare le riserve di materiali), un po’ come il Rampini. Molto probabilmente, i palloncini di Fortnite saranno introdotti con la prossima patch settimanale, che dovrebbe arrivare domani, o al massimo entro mercoledì. Grazie a questo nuovo oggetto, potremo anche effettuare manovre sorprendenti e cogliere alla sprovvista i nostri avversari. Ricordatevi però, secondo noi almeno, sarà molto facile per i cecchini shottare qualcuno a mezz’aria con questi nuovi palloncini colorati. Tutte le informazioni aggiuntive potete leggerle anche a questo sito.

Foto: italiaesports.com