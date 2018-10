Equitazione, Olimpiadi Giovanili 2018: argento per Giacomo Casadei e il Team Europa nella prova a squadre del salto con gli ostacoli

Sorride al Nord America la prova a squadre del salto ad ostacoli, prima prova di equitazione assegnante medaglie in queste Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Presso il Club Hípico Argentino la formazione composta da Nicole Robredo Meyer (Mex), Philippe Mateo Coles (Hai), Marissa del Pilar Thompson (Pan), Pedro Espinosa (Hon) e Mattie Hatcher (Usa) ha trionfato con un tempo complessivo di 97.89, tra cui spicca il percorso netto di Hatcher in 31.66.

Tuttavia, in questa gara, le soddisfazioni riguardano anche l’Italia visto che l’argento del Team Europa è anche frutto dell’ottima prestazione del nostro Giacomo Casadei, in sella a Darna Z. Il cavaliere azzurro, autore anch’egli di una prova senza errori, ha realizzato il crono di 37.85 e a pesare, per la compagine del Vecchio Continente, sono stati gli 8″ di penalità del belga Morssinkhof, comportante un riscontro complessivo di 101.58. Bronzo per il Team Africa.