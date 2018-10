Equitazione, FEI World Cup Oslo 2018: quarta piazza per Luca Moneta. Vittoria dello svedese Douglas Lindelöw

Sono stati tre i cavalieri azzurri impegnati nel barrage del Gran Premio della prima tappa della Fei World Cup di Oslo in Norvegia. Luca Moneta, in sella a Connery, Michael Cristofoletti e Belony e il caporal maggiore Alberto Zorzi su Contanga si sono esibiti nella prova del salto ad ostacoli ottenendo dei buoni piazzamenti.

Il migliore è stato Moneta che ha concluso la sua prova con il crono di 73″23 (percorso netto) in quarta posizione a precedere Cristofoletti (74″09). Più indietro Zorzi che ha pagato a caro prezzo 4″ di penalità nel computo totale, concludendo in nona piazza. La vittoria è andata al binomio svedese Douglas Lindelöw/Zacramento assai veloce nell’affrontare gli ostacoli e vittorioso meritatamente davanti al francese Kevin Staut su Silver Deux de Virton H D C (73″53) e all’australiana Edwina Tops-Alexander su California (73″56).













Foto: livephotos