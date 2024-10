Equitazione: Italia, i convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Verona

Sono state diramate le convocazioni per la quarta tappa della Coppa del Mondo di salto a ostacoli in programma dal 7 al 10 novembre a Verona. L’evento si terrà all’interno della 126a Fieracavalli, ospitata appunto dalla città veneta. La comunicazione è arrivata attraverso il Dipartimento Salto ostacoli della FISE.

Degli azzurri chiamati, sei avranno accesso diretto al Gran Premio. I loro nomi: Emanuele Gaudiano, Piergiorgio Bucci, Giacomo Casadei, Lorenzo De Luca, Giulia Martinengo Marquet e Alberto Zorzi.

Avranno invece accesso diretto al Gran Premio tramite qualifica Paolo Paini e Arnaldo Bologni. Infine, l’ottavo nome quello che l’accesso diretto non lo ha, è Filippo Bassan. Il tutto verso una competizione che ancora deve prendere il via effettivo.

Jumping Verona è la quarta tappa del circuito Lega Europa occidentale, che riunisce 14 appuntamenti in chiave indoor. Il via verrà dato da Oslo (16-20 ottobre), poi ci saranno le tappe di Helsinki, Lione e appunto Verona. Quindi si andrà a Stoccarda, Madrid, La Coruña, Londra, Mechelen, Basilea, Lipsia, Amsterdam, Bordeaux e Goteborg prima di tornare a Basilea per le finali dal 2 al 6 aprile 2025.