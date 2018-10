Empoli-Juventus in tv e diretta streaming, orario d’inizio e su che canale vederla

Oggi alle 18 scenderanno in campo Empoli e Juventus al Castellani per il secondo anticipo della decima giornata di Serie A. I toscani hanno fatto vedere belle cose, ma i risultati non sono stati convincenti, 18° posto in classifica con una sola vittoria, alla prima, e 3 pareggi nelle restanti 8 partite. I bianconeri, invece, hanno iniziato la stagione in modo perfetto, vincendo 8 delle 9 sfide di campionato (unico pareggio sabato scorso con il Genoa) e conquistando il bottino pieno in Champions. Allegri, in conferenza stampa, ha confermato che in campo scenderanno gli uomini migliori, tra cui Szczesny, Ronaldo e Chiellini, in quanto la squadra di Andreazzoli può creare più patemi di quanto non sembri. Riposerà, poi, uno tra Cancelo e Alex Sandro, entrambi molto impegnati in questa prima parte di stagione.

Di seguito tutte le informazioni su Empoli-Juventus: programma, orario di inizio e dove vederla.

SABATO 27 OTTOBRE

18:00 Empoli-Juventus

EMPOLI-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile anche la diretta streaming tramite gli account Sky Go e Now TV.













Foto: Janton_Ivanov / Shutterstock.com