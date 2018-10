Empoli-Juventus 1-2 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. Decisiva la doppietta di Cristiano Ronaldo

La Juventus soffre, va in svantaggio, ma rimonta e vince ad Empoli per 1-2 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che ribalta il momentaneo vantaggio di Caputo. Il pari su rigore, ma il gol decisivo del lusitano è davvero da cineteca. Andiamo a rivivere le emozioni vissute nel match di Serie A tra Empoli e Juventus.

IL RISCALDAMENTO DELLA JUVENTUS

L’INGRESSO IN CAMPO DI CRISTIANO RONALDO

IL MOMENTANEO VANTAGGIO FIRMATO DA CAPUTO

Empoli open the scoring at the Carlo Castellani. Francesco Caputo with a good finish. #EmpoliJuve #EmpoliJuventus #SerieA #serieatim pic.twitter.com/Zq0EqwSqUv

— CALCIO SQUARE (@calcio_square) October 27, 2018