Daniel Ricciardo, GP Stati Uniti 2018: “Voglio tornare sul podio e sono convinto che la macchina sarà competitiva”

Daniel Ricciardo è apparso, come sempre, sorridente e spensierato nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv). L’australiano spera di avere a disposizione una RB14 nuovamente competitiva, su una pista che, a sua detta, è una delle sue preferite. L’obiettivo primario dell’alfiere della Red Bull sarà tornare nuovamente sul podio, dato che non vi riesce addirittura dalla gara di Monaco. Ad ogni modo Ricciardo confessa di avere un debole per il Gran Premio che si corre sul COTA – Circuit Of The Americas. “Senza mezzi termini adoro questa gara, e mi è sempre piaciuto tantissimo venire qui a correre. In questa occasione, poi, sono arrivato in anticipo per andare a vedere una partita di football americano alla Texas University, per cui posso dire che mi sono calato davvero nel clima di Austin”.

La stagione di Ricciardo, tuttavia, sembra avere avuto uno spartiacque. Fino a Montecarlo sono arrivate ben due vittorie, da quel momento addirittura nessun altro podio. Anzi, l’australiano è salito sul podio solamente in quelle due occasioni. Un aspetto da migliorare. “Spero di cambiare in positivo questo record e penso che avrò a disposizione una vettura piuttosto competitiva. È davvero strano non avere centrato podi quest’anno se non in occasione delle mie due vittorie, per cui voglio colmare questo digiuno che si protrae da Montecarlo”.

Le aspettative per la gara di quest’anno sono elevate. “L’anno scorso mi sono dovuto fermare in anticipo per un problema meccanico, per cui proverò a chiudere in maniera decisamente migliore. Siamo su una bella pista, con un layout vario, dove si può superare e battagliare alla grande. Sembra che venerdì e sabato potrebbe essere presente la pioggia e questo non mi dispiacerebbe affatto, ma sono convinto che potremo fare bene anche sull’asciutto”.

Ultimo pensiero sul prossimo campionato. Sembra che Ricciardo non sia troppo preoccupato per l’andamento ondivago della Renault, sulla quale salirà tra qualche mese. “È incoraggiante sapere che si stia lavorando sodo, ma c’è ancora moltissimo da fare. La Renault sta espandendo i suoi dipartimenti per crescere già nel 2019 e ulteriormente nel 2020. Ad essere sincero non sto guardando molto a quello che stanno facendo ora, dato che il prossimo anno la macchina sarà completamente diversa e, solo a quel momento, mi immergerò in quella bella e nuova avventura”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI