F1, GP Stati Uniti 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana

Il circus si appresta a trasferirsi in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciottesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari proverà a reagire dopo una striscia di risultati deludenti che hanno di fatto consegnato i due titoli nelle mani di Hamilton e di Mercedes, anche se non partirà coi favori del pronostico alla vigilia del weekend a stelle e strisce. Dopo aver conquistato tre vittorie su tre nella trasferta asiatica (Singapore, Russia e Giappone), il britannico Lewis Hamilton può già chiudere i conti iridati con tre gare di anticipo sulla pista di Austin nel caso in cui riuscisse a guadagnare 8 punti nei confronti di Sebastian Vettel.

Il quattro volte campione del mondo della Mercedes vanta 67 punti di vantaggio nel Mondiale sul rivale tedesco della Rossa ed ora può disporre della miglior vettura del lotto, grazie all’ottimo lavoro svolto dagli ingegneri della scuderia di Brackley in termini di sviluppo, perciò cercherà di allungare a quota cinque la striscia di vittorie consecutive ottenute in seguito al successo di Vettel in Belgio. Il britannico si è sempre trovato a suo agio sul tracciato texano, sul quale ha trionfato in cinque occasioni su sei (nel 2013 vinse Seb con la Red Bull), con la Mercedes che è sempre salita sul gradino più alto del podio nell’era Turbo (dal 2014).

Il weekend del GP degli USA sarà trasmesso in diretta tv integrale su Sky Sport, mentre TV8 manderà in onda in chiaro le giornate di sabato e domenica in diretta. Su Sky Go sarà disponibile la diretta streaming di tutto il weekend di gara, mentre su OASport sarà possibile seguire ogni istante di tutte le sessioni con le DIRETTE LIVE testuali con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo del weekend del GP Stati Uniti 2018.

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT F1

VENERDì 19 OTTOBRE

ore 17.00-18.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 19.00, F1, Prove libere 1, replica

ore 21.00-22.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 24.30, F1, Prove libere 2, replica

SABATO 20 OTTOBRE

ore 20.00-21.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 21.45, F1, Prove libere 3, replica

ore 23.00, F1, Qualifiche, diretta

DOMENICA 21 OTTOBRE

ore 20.10, F1, Gara, diretta

ore 24.00, F1, Gara, sintesi

LA PROGRAMMAZIONE DI TV8

Sabato 20 ottobre

ore 20.00-21.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 23.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 21 ottobre

ore 20.10, F1, Gara, diretta













