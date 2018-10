Coppa Davis 2019: Portogallo e Slovacchia completano il quadro delle squadre partecipanti al turno preliminare

La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale.

Prima degli atti conclusivi, che si disputeranno a Madrid, si giocherà però un turno preliminare a febbraio (1-2) a cui parteciperanno 24 Nazionali e dove verranno messi in palio 12 pass per le Finali. In quest’ultimo caso varrà il sistema classico “casa-trasferta” in vigore fino al 2018 e che ha caratterizzato la competizione tennistica nata nel 1900. Inoltre vi saranno due wild card riservate ad Argentina e Gran Bretagna che prenderanno parte già alla fase finale. Italia che in questa prima fase affronterà dunque l’India in trasferta e l’impegno non dovrebbe essere impossibile per la squadra del Bel Paese.

Secondo il nuovo sistema, nella fase finale dal 18 al 24 novembre (fase a gironi, quarti di finale, semifinali e finale) avremo: le quattro semifinaliste dell’edizione 2018 (Francia, Spagna, Croazia e Stati Uniti), le 12 vincitrici appunto del turno di qualificazione e due wild card citate precedentemente.

Ebbene, sulla base dei risultati dei playoff del Gruppo 1 si è completato il quadro degli accoppiamenti della prima fase visti i successi del Portogallo 4-0 contro il Sudafrica e della Slovacchia 3-1 contro la Bielorussia, che si sono conquistati un posto tra le compagini in lizza per le Finals.

LE SQUADRE PARTECIPANTI AL TURNO PRELIMINARE

1. Belgio

2. Serbia

3. Australia

4. Italia

5. Germania

6. Svizzera

7. Kazakhstan

8. Repubblica Ceca

9. Svezia

10. Austria

11. Canada

12. Giappone

13. Bosnia-Herzegovina

14. Brasile

15. Cile

16. Cina

17. Colombia

18. Ungheria

19. India

20. Olanda

21. Russia

22. Uzbekistan

23. Portogallo

24. Slovacchia

LE SQUADRE GIA’ QUALIFICATE ALLA FASE FINALE

Francia

Spagna

Croazia

Stati Uniti

Argentina

Gran Bretagna

IL CALENDARIO DELLA COPPA DAVIS 2019

1-2 FEBBRAIO 2019

Turno preliminare (orari da definire)

Belgio-Brasile (c)

Serbia-Uzbekistan (c)

(c) Australia-Bosnia-Herzegovina

Italia-India (c)

(c) Germania-Ungheria

(c) Svizzera-Russia

(c) Kazakistan-Portogallo

(c) Repubblica Ceca-Olanda

Svezia-Colombia (c)

(c) Austria-Cile

Canada-Slovacchia (c)

Giappone-Cina (c)

(c) = impegno casalingo

18-24 NOVEMBRE 2019

Fase finale

18-21 novembre, fase a gironi

22 novembre, quarti di finale

23 novembre, semifinali

24 novembre, Finale Coppa Davis 2019













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Emilija Miljkovic / Shutterstock.com